Auflösung der 2717. Ausgabe Gesucht wurde: GERADE

Immer geradeaus führt diese Straße in Australien. (imago/M. Gann)

„Gerade“ kann ein Substantiv, ein Adjektiv, ein Adverb oder auch ein(e) Partikel sein. Als Substantiv bezeichnet das Wort eine unendlich lange und gerade (Adjektiv) Linie. Das Adverb dient meistens zur zeitlichen Bestimmung. Ein echtes „Allerweltswort“.

1. Frage

Das erste Gesangsquartett ist eine echte Institution. Gegründet wurde es 1934 in Norfolk im US-Bundesstaat Virginia – und es existiert bis heute. Ein Gründungsmitglied ist naturbedingt nicht mehr dabei. Bekannt wurde es durch seine Interpretation von Gospelsongs, benannt hat es sich nach der Meerenge vor der Bucht von San Francisco. Wenn Sie den bestimmten Artikel nicht mitzählen, besteht der Namen des Quartetts aus drei Wörtern. Gesucht wird: der erste Buchstabe vom ersten oder vom zweiten Wort.

G – Golden Gate Quartet

2. Frage

1948 gründete sich das ebenfalls US-amerikanische Vokalquartett "The Four Freshman". Sie waren unter anderen das Vorbild für den Gesang der Beach Boys. In der Sendung zu hören waren sie mit dem Lied "After You". Die zugehörige Frage zielt auf den Namen für diese Art des A-capalla-Gesangs in vierstimmigen Akkorden. Sie entstand um 1900 in den USA, benannt ist sie nach dem Ort, an dem sie vermutlich zuerst praktiziert wurde – vielleicht zur Verkürzung der Wartezeiten, oder weil sich hier das ganze Dorf traf. Gesucht wird: aus dem englischen Wort: der fünfte von zehn Buchstaben.

E - Barbershop

3. Frage

Auch in den 1970er Jahren waren in einigen Ecken der Welt Vokalquartette noch en vogue. Zum Beispiel das Quarteto Em Cy. Gegründet wurde es zu Beginn der 1960er Jahre von den Schwestern Cyva, Cynara, Cybele und Cylene. Den Gruppennamen erhielten sie vom Dichter Vinicius de Moraes. In der Sendung zu hören waren sie mit dem Lied "Tudo Que Voce Podia Ser" aus dem Jahr 1972, geschrieben von Milton Nascimento. Und aus welchem Land stammt diese Gruppe? Aus seinem Namen notieren sie bitte: den zweiten Buchstaben

R - Brasilien

4. Frage

Auch ein bekanntes deutsches Vokal-Quartett bestand aus vier Schwestern. Geboren wurden sie im sächsischen Schmannewitz, bevor sie dann kollektiv in die BRD übersiedelten. Ende der 1960er Jahren spielten sie neben Insterburg & Co. die weiblichen Hauptrollen in dem Film "Quartett im Bett". Später traten sie vor allem in Volksmusik- und Stimmungssendungen auf. Im Rätsel zu hören waren sie mit "Was hab ich Dir getan?", der deutschen Version des Supremes-Klassikers "Stop! In The Name Of Love". Gesucht wird: aus dem Familiennamen dieser vier Schwestern, die später vor allem in Begleitung von vier identisch aussehenden Pudeln auf die Bühne gingen: der zweite Buchstabe.

A – Jacob Sisters

5. Frage

Gesucht wird: ein durchweg männlich besetztes Vokalquartett, das sich vor allem der Interpretation Alter Musik widmete, sich gelegentlich aber auch mit Arvo Pärt oder John Cage beschäftigte. Gegründet wurde es 1974 vom Bariton Paul Hillier. Benannt hat sich dieses britische Quartett nach einem Maler aus dem 17. Jahrhundert. Gemeinsam mit dem Saxophonisten Jan Garbarek veröffentlichte es 1994 das Album "Officium", das ein großer Erfolg wurde. Abzüglich des bestimmten Artikels besteht ihr Name aus zwei Wörtern. Notiert werden soll: vom ersten Wort: der achte und letzte Buchstabe.

D – Hilliard Ensemble

6. Frage

Mit den Beatles wurden Gruppen in der Besetzung Leadgitarre, Rhythmusgitarre, Bass und Schlagzeug zum Standard in der Pop- und Rockmusik. Gesungen haben meistens alle. Ob bei der zu Musik No. sechs gesuchten Gruppe der Schlagzeuger am Gesang beteiligt war, liess sich nicht zweifelsfrei feststellen. Wie dem auch sei: Gegründet wurde diese Viererbande 1973 in New York, 1978 löste sie sich nach zwei Alben (zum ersten Mal) wieder auf. Zu hören waren sie mit "Days" von ihrem zweiten Album "Adventure". Und wie heißt diese US-Band mit Richard Lloyd und Tom Verlaine an den Gitarren? Ihr Name besteht aus einem Wort, notiert werden soll: der zweite oder der vierte Buchstabe.

E - Television