Femizid in Argentinien

Streben nach Heilung

31:59 Minuten Marisa Esposito, ist das erste Mal seit zwei Jahren wieder am Grab ihrer ermordeten Freundin Ruth Figueroa.

Max-Marian Unger, Katja Bigalke · 14. Januar 2024, 12:30 Uhr

Alle 23 Stunden wird in Argentinien eine Frau ermordet. So geschehen auch in der Bergstadt Esquel. Ein Blick in eine Welt, in der Männer eine antiquierte Form der Männlichkeit leben, die Frauen verletzt und ihnen in ihrer extremsten Form das Leben nimmt.