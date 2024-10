Im April 2023 endete in Deutschland die Ära der Atomenergie. Die drei letzten Kernkraftwerke Emsland A, Isar 2, Neckarwestheim 2 gingen vom Stromnetz. Die Politik hatte den Ausstieg aus der Atomenergie nach der verheerenden Nuklearkatastrophe in Fukushima 2011 beschlossen – und damit auch den langwierigen Prozess des Rückbaus der Anlagen.

An drei der 36 Kraftwerkstandorte in Deutschland hat sich der Ausstieg aus der Atomenergie soweit verwirklicht. Die Atomkraftwerke in Niederaichbach, Großwelzheim und Kahl wurden komplett abgerissen und an deren Stelle sind grüne Wiesen zurückgekehrt. In Bayern standen über 40 Jahre die zwei Kühltürme des Atomkraftwerks Grafenrheinfeld, im August 2024 wurden sie gesprengt. Knapp zwei Jahre zuvor waren die Türme des AKW im baden-württembergischen Philippsburg auf gleiche Weise zum Einsturz gebracht worden.