Kernkraft im Streckbetrieb

Alexander Vent lebt in Lingen, wo eines der letzten drei aktiven Atomkraftwerke in Deutschland steht. Er ist außerdem Aktivist beim Bündnis AgiEL , das sich gegen Kernkraft engagiert.

Vent berichtet von dem Entsetzen, das die Entscheidung der Bundesregierung ausgelöst hat, drei AKW am Netz zu lassen. Die Ampelkoalition hat nach dem Machtwort von Kanzler Scholz beschlossen, die Kraftwerke in den sogenannten Streckbetrieb zu überführen – also bis März nächsten Jahres weiter zu betreiben. Eigentlich sollten sie laut Gesetz am 31.Dezember 2022 vom Netz gehen. Der Beschluss muss nur noch vom Bundesrat abgenickt werden.