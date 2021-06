Athesinus Consort Berlin: 432 - Good Vibrations Entspannt ins Experiment

Gast: Klaus-Martin Bresgott, Ensembleleiter; Moderation: Ruth Jarre

1992 haben sich die Sängerinnen und Sänger vom Berliner Athesinus Consort gefunden. (Athesinus Consort Berlin / Andreas Schoelzel)

Oft einigen sich Chöre beim Stimmton a auf 440 Hertz. Deutlich tiefer, bei 432 Hertz, nimmt es das "Athesinus Consort Berlin": Entspannung für Körper, Geist und Stimme. Lässig auch ihre Repertoire-Kreuzungen der neuen CD, wie der Mix von Bach mit Walzer und Rap.

"432" ist der Titel der neuen Aufnahme vom "Athesinus Consort Berlin". 432 meint eine Hertz-Zahl, die Frequenz, die sich das Athesinus Consort für den Stimmton a ausgesucht hat - tiefer als die heute im Konzertsaal üblichen mindestens 440 Hertz. CD-Titel und Hertzfrequenz sind ein Zeichen für weniger An-Spannung.

Fragen des Lebens

Was ist möglich, wenn man Spannung aus Körper, Geist und Stimme nimmt, das wollten die Musikerinnen und Chorleiter Klaus-Martin Bresgott mit ihrer neuen CD, einer Koproduktion von Deutschlandfunk Kultur und Felicitas Records, zeigen.

Sie wollten in sich gehen, die Zeit zur Reflexion nutzen - und eine Aufnahme einmal anders angehen. Dabei endeckten die Sängerinnen und Sänger vom Athesinus Consort Berlin ihre Lieblingsmusik neu.

So haben sie neue Texte auf alte Musik, neue Kombinationen von bekannten Werken, Purcell und Gerhard Schöne miteinander verwoben, Bach gekreuzt mit Walzer und Rap. Die neuen Aufnahmen sind das Ergebnis einer Zeit der Reflexion mitten in der Pandemie. Was ist uns wichtig? Woher kommen wir? Wohin gehen wir?





Puls und Herzfrequenz entspannen - in Zusammenarbeit von Felicitas Records mit Deutschlandfunk Kultur. (Athesinus Consort Berlin / Felicitas Records)