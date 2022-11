"As you Fucking Like it" im DT

Queerer als bei Shakespeare

07:29 Minuten Dekonstruierte Geschlechterrollen bei Bastian Krafts "Shakespeare"-Inszenierung am Deutschen Theater Berlin. © Arno Declair

André Mumot im Gespräch mit Andrea Gerk · 18. November 2022, 23:09 Uhr

Geschlechtertausch gibt es auch bei Shakespeare - am Ende sind aber wieder alle heterosexuell. Bei Bastian Krafts "As you Fucking Like it" im DT Berlin sind die Geschlechtergrenzen komplett aufgehoben. Und der Regisseur steht selber auf der Bühne.