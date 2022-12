Arzneimittelrückstände

Bis zu 90 Prozent der eingenommenen Arzneimittel landen wieder im Ökosystem. Wie stark die Belastung wirklich ist, ist unklar. Forschungen zum Thema sind rar. Das liegt vor allem an den rechtlichen Rahmenbedingungen und einer fehlenden Datenlage. Denn die Pharmaindustrie führt Studien zu Umweltrisiken ihrer Produkte selbst durch. Die Ergebnisse sind nur schwer einsehbar.

Teppe will in ihrer Dissertation Wissenslücken zum Thema Arzeimittelrückstände schließen und Schlupflöcher in der Gesetzeslage aufdecken. Anders als bei anderen umweltrelevanten Schadstoffen wie beispielsweise Pflanzenschutzmittel sind Informationen zu Arzneimittelrückständen nur schwer zugänglich oder nicht vorhanden. Teppe hat Vergleiche zu anderen Datenlagen gezogen und anhand derer Defizite herausgearbeitet, um Verbesserungsvorschläge für das Gesetz zu unterbreiten.