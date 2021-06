Arnold Schoenberg Chor in Brno Die Wurzeln des Gesangs

Moderation: Ruth Jarre

Endlich wieder: Der Arnold-Schoenberg-Chor trat am 30. September 2020 vor Publikum beim Festival Janáček Brno auf. (Arnold Schoenberg Chor / Festival Janáček Brno)

Volksmusik als schöpferische Quelle war der Dreh- und Angelpunkt beim Konzert, das der Arnold-Schoenberg-Chor beim Janáček-Festival in Brno gegeben hat. Hier erklangen Werke von Schönberg und Pärt, die auf Volksmusik unterschiedlicher Traditionen basieren.

Auch das Opern- und Musikfestival Janáček-Brno musste sich im Festivaljahr 2020 an die Pandemiebedingungen anpassen. Es fand vom 28.9. bis zum 16.10. statt und widmete sich dem stürmischen künstlerischen Aufbruch an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Besonders im Fokus: die Suche nach neuen Ausdruckswegen in der Oper und der Instrumentalmusik.

Die erste Festivalwoche lief nur mit geringfügigen Programmänderungen ab, auch das Konzert des Wiener Arnold-Schoenberg-Chores konnte mit Publikum im Reduta-Theater stattfinden.

Der 1972 von seinem künstlerischen Leiter Erwin Ortner gegründete Arnold-Schoenberg-Chor ist seit 2006 Hauschor des Opernhauses Theater an der Wien. Sein Repertoire reicht von der Renaissance und Barockmusik bis zur Gegenwart mit Schwerpunkt auf zeitgenössischer Musik.

Reduta-Theater, Brno

Aufzeichnung vom 30.09.2020

Arnold Schönberg

Drei Volksliedbearbeitungen für gemischten Chor a cappella

Arvo Pärt

"Nunc Dimittis"

Josef Suk

Zehn Gesänge für Frauenchor und Klavier zu vier Händen op. 15

Johann Nepomuk David

Zehn Volksliedsätze (Auszüge)

Christoph Traxler, Klavier

Darya Volkova, Klavier

Arnold-Schoenberg-Chor

Leitung: Erwin Ortner