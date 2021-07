Aris Quartett Neues Streichquartett von Gerald Resch

Moderation: Carola Malter

Das Aris Quartett gründete sich 2009, als alle Mitglieder noch Teenager waren. (Aris Quartett / Sophie Wolter)

Die Streichquartettszene boomt. "Attacca" heißt die neue CD des erfolgreichen, jungen Aris Quartettes mit einem Klassiker und einem Stück, das für die vier Musiker komponiert wurde.

"Muss es sein?", fragte die Autorin und Kammermusikagentin Sonja Simmenauer 2008 in ihren Agententhriller über das Leben zu viert in einem Streichquartett. Mehr als ein Jahrzehnt später sagen immer mehr junge Musiker "ja, es muss sein" und gründen ein eigenes Ensemble.

Der Streichquartett-Boom hält unvermindert an, die Musikhochschulen haben mit Kammermusikkursen, Studios und Kammermusikstudiengängen schon längst darauf reagiert.

Experiment mit glücklichem Ausgang

Das Aris Quartett gründete sich 2009. Was als Experiment an der Hochschule für Musik in Frankfurt am Main begann, erwies sich rasch als ein Glücksfall. Der internationale Durchbruch gelang dem Quartett schon früh. 2016 wurde "das Jahr" des Quartettes: Es erhielt den Kammermusikpreises der Jürgen-Ponto-Stiftung und neben mehreren Sonderpreisen einen zweiten Preis beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD in München.

Mit der Ernennung zu "New Generation Artists" der BBC, zu "ECHO Rising Stars" der European Concert Hall Organisation, sowie dem Erhalt des "Borletti-Buitoni Trust Awards" erspielte sich das Aris Quartett darüber hinaus einige der international bedeutendsten Auszeichnungen für junge Musiker.

Vier Sätze für vier Streicher

Der österreichische Komponist Gerald Resch hat dem Aris Quartett jetzt sein drittes Streichquartett "attacca" gewidmet. In der kompositorischen Auseinandersetzung mit dem Rasumowsky-Quartett op. 59 Nr. 1 und in intensiven Gesprächen mit den Künstlern entstand ein rhythmisch-packendes, pulsierendes und vorwärtsstürmendes Streichquartett. Beide Werke hat das Ensemble auf seiner neuen CD jetzt veröffentlicht.

Gerald Resch

Streichquartett Nr. 3 "attacca" (2019)

Aris Streichquartett

CD "Attacca"/ Genuin 2021