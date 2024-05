Der Dirigent des Abends, Sylvain Cambreling, kommt in dieser Konzertübertragung immer wieder zu Wort. Er hat maßgeblich das Programm mitgestaltet.

Philippe Boesmans, vor zwei Jahren gestorben, war ein Mann der leisen Töne, von dem man aber in höchsten Tönen schwärmen kann, so wie der Dirigent des Abends Sylvain Cambreling. Er sei ein Poet mit vielen Einflüssen , der sich im folgenden Stück mit etwas ganz Profanem beschäftigt: mit: den Nachbarn. Chambre d’a coté, Nebenzimmer heißt seine Komposition, Und man könnte meinen, das letzte, was ein Komponist gebrauchen kann, sind Geräusche von nebenan, im schlimmsten Fall: Musik.