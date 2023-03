Kapitalismus und Arbeitsmoral

„Wir kriegen einfach keine Lehrlinge mehr.“ – „Nicht mal Sie in diesem Nobelschuppen?“, fragte ich den Oberkellner. Der würdige Herr stützte sich auf einen der Mahagonistühle: „Nicht einmal wir. Und wissen Sie, woran es liegt?“ - "Am Gehalt?" - „Nein, wir zahlen gut. Es liegt an den Sozialen Medien. Da kommen junge Männer mit völlig unrealistischen Vorstellungen im Kopf: Leichte Arbeit, viel Urlaub und möglichst schnell ein schneller Wagen. Das sind die Influencer, die ihnen das vorführen.“

Es gibt die Unlust in zwei Klassen: Zum einen bei den unterbezahlten Jobs in unattraktiven Dienstleistungen, bei denen homo oeconomicus und seine Freundin sich ausrechnen, dass es sich nicht lohnt zu arbeiten, statt sich die Miete und ein karges Dasein vom Jobcenter bezahlen zu lassen. Sie optimieren das Verhältnis von Nutzen und Aufwand, folgen damit nur dem Grundgesetz allen Wirtschaftens – keine Systemverweigerer, sondern Adepten der ökonomischen Logik.

Es ist komplizierter: Viele dieser, vor allem jungen Menschen, die schon im Einstellungsgespräch von Work-Life-Balance reden, wünschen sich einen sinnvollen Job. Einen Beruf eben. Gleichzeitig haben sie mehr als nur ein Gespür für die krisenhafte Welt, in der sie und ihre Kinder leben. Die Automatisierung untergräbt die Stabilität von Arbeitsverhältnissen, die Unausweichlichkeit des Klimawandels nährt den Zweifel an einem Wirtschaften, bei dem Kapitalproduktivität und Weltzerstörung zusammengehen.

So bleiben sie distanziert, weil ihr Sinnbedürfnis ungestillt bleibt. Sie arbeiten gut für gutes Geld, aber mehr auch nicht. Sie sind keine Euphoriker der Erschöpfung, wie die Start-up-Kultur sie hervorbringt. Sie engagieren sich außerhalb der Arbeit oder sie sind politisch resigniert und finden ihren Sinn in Freundschaften und im Kulturgenuss.

Es ist psychologisch verständlich, aber nutzlos, mit arbeitsmoralischer Empörung über Null-Bock-Mentalität zu klagen und an die produktivistische Volksgemeinschaft zu appellieren. Aber der Wert der Arbeit wird erst steigen, wenn es wieder Gewerkschaften gibt, die Löhne erkämpfen, für die es sich lohnt, auch in anspruchslosen oder sinnlosen Jobs zu arbeiten – wenn es schon aus Rentabilitätsgründen nicht gelingt, sinnlose Arbeit zu automatisieren.

Und wenn die Angehörigen der akademischen Berufe wieder so etwas wie ein altbürgerliches Berufsethos entwickeln und statt in Kompensationskonsum auszuweichen, für Schulen kämpfen, in denen sie nicht früh resignieren müssen, für ein Gesundheitssystem, in dem sie wieder Ärzte sein können, für eine Industrie, in der sie als Ingenieure und Volkswirte gemeinsam daran arbeiten, die Erde zur Heimat aller zu machen.