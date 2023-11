Geigerin Arabella Steinbacher mit Brahms in Jena

Es sind patriotische Chöre der Polowetzer, die Alexander Borodin mitten in seine Oper "Fürst Igor" setzt. Eine Kriegs- und Liebesgeschichte, die am Ende des zweiten Aktes mit einem großen Bühnenmoment aufwartet: Die Polowetzer Sänger und Musikanten, stolze Menschen des Turkvolkes, präsentieren ihre Heimat in Lobgesängen und Tänzen. Die Szene wurde durch ihre exotischen Melodien berühmt. Genial, wie der Komponist Vokales mit energischen Bläserklängen mischt.