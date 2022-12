Aquarium Aqua-Dome geborsten

Um 5:45 Uhr erreichte der Notruf die Berliner Feuerwehr. Das 16 Meter hohe privat betriebene Meerwasser-Aquarium – eine Touristenattraktion mitten in einem Hotel – war auf einen Schlag geborsten. Eine Million Liter Wasser ergossen sich in das Atrium des Hotels, die Fassaden zur Straße hin barsten, Möbel, Stehtische, Blumenkübel, kleine Weihnachtsbäume wurden hinaus auf die Straße gespült.

Wie nach einem Tsunami oder wie nach einem Terroranschlag – so beschreiben Hotelgäste und Mitarbeiter, Polizisten und Feuerwehrleute das Atrium des Hotels, in dem sich das 16 Meter hohe Aquarium befand. Umweltstaatssekretär Markus Kamrad war am Vormittag vor Ort. Nur wenige Fische hätten überlebt. Die Zuchtaquarien im Keller wurden nicht beschädigt, hier befinden sich einige seltene Fischarten, die gerettet werden konnten, bilanziert der Staatssekretär.