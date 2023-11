Damit haben die Herrschenden immer schon operiert. Aber erst Niccolò Machiavelli schreibt kurz nach 1500, also in der Hochphase christlicher Apokalyptik, diese Methode dem Fürsten in sein Handbuch der Technik von Herrschaft. Weil sich der Fürst der Liebe des Volks nicht versichern kann, das wankelmütig und notorisch unzufrieden ist, soll er nur mit Mitteln regieren, die in seiner Macht stehen. Darunter fällt vor allem, das Volk so in Angst und Schrecken zu versetzen, dass es gehorcht, sich also lenken lässt.