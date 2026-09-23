    Antrittskonzert - Lahav Shani dirigiert die Münchner Philharmoniker

    93:12 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
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    Ravel, Maurice; Bernstein, Leonard; Strawinski, Igor |
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