„Bei uns sind streng religiöse Muslims, die fünfmal am Tag beten. Sie ziehen sich einfach das Makkabi-Trikot über, weil sie unsere Trainingseinheiten gut finden, weil Freunde von ihnen vielleicht bei uns spielen, weil sie sich in ihrer Clique wohlfühlen und deswegen bereit sind, bei Makkabi zu trainieren, oder vielleicht einfach nur weil die Trainingsstätte bei denen um die Ecke ist und sie nicht so lange anreisen wollen. Was vollkommen verständlich ist. Das sind alles Gründe, warum man sich vielleicht auch bei Makkabi anschließt, so wie bei jedem anderen Verein auch. Warum nicht? Und sie haben Angst und Bange um Leib und Leben, nur weil sie als jüdisch gelesen werden, also dieses Trikot überhaben, weil das jemand anderem nicht gefällt."