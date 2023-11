All das und mehr sehe ich in ihr und all das schätze ich an ihr. Viele Menschen in diesem Land scheinen meine Kippa gar nicht zu schätzen. Sie sehen in ihr eine Zielschiebe auf dem Kopf eines Juden. Meine Kippa ist ein ungewollter Detektor von Antisemiten. Ob in der Bahn oder auf der Straße, beim Einkauf oder Picknick, in der Schule oder an der Universität, im Kino oder in der Oper – Antisemitismus begegnet mir überall. Er ist fester Bestandteil meines Alltags.