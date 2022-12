Zum Tod von Angelo Badalamenti

Der Filmkomponist Angelo Badalamenti ist tot . Seine düster-melancholische Musik durchzog David Lynchs Fernsehserie "Twin Peaks" mit einem subtilen Horror. Sie verlieh den Bildern einen doppelten Boden und brachte Badalamenti in den 1990er-Jahren seinen internationalen Durchbruch. Der Soundtrack wurde mit einem Grammy ausgezeichnet und erreichte als Album in 25 Ländern Goldstatus.

Mit David Lynch war Badalamenti als Stammkomponist jahrzehntelang verbunden. In "Blue Velvet" von 1986 ist er als Barpianist an der Seite von Isabella Rossellini zu sehen. Auch die Musik für "Wild at Heart", "Lost Highway" und viele weitere Filme Lynchs stammt von ihm. In "Mullholland Drive" spielte er einen Gangster.