Anders leben Eine Frage der Perspektive

Von Henrike Möller

Eine andere Perspektive einzunehmen, hilft manchmal das eigene Leben neu zu ordnen, und Dinge anders zu machen. (picture alliance / Jan Eifert)

Einen Cafè Latte in der Hand und mit dem blau-bereiften Mietfahrrad zum Co-Working-Space. Urban, hip, trendy. Doch manche Menschen verzichten auf Lifestyle und Trends einer sich immer schneller drehenden Welt und entdecken ein anderes Leben.

Jedes Jahr bringen die Tech-Konzerne aus Kalifornien, Korea oder China die neuesten Smartphones heraus. Und wer etwas auf sich hält, hat das neueste Modell in der Tasche. Für andere ist ein schickes Loft erstrebenswert oder die Dachgeschosswohnung im Szenekiez.

Josef, Michi, Susann und andere versuchen anders zu leben. Sie verzichten auf die immer neuen Trends der urbanen Szene und blicken mit einer anderen Perspektive auf die Welt.

Teil 1: Captain Analog – Josef will kein Smartphone

Ein pixeliges Farbdisplay, das ist der größte Luxus seines Mobiltelefons. Josef hat es im Internet erstanden – für 12 Euro, inklusive Versand. Für Josef war gar nicht von vornherein klar, dass er kein Smartphone will. "Ich habe beobachtet, wie es den Umgang der Menschen miteinander beeinflusst", sagt er. "Zwei sitzen an einem Tisch und reden nicht miteinander, sondern fummeln an ihren Telefonen rum."

Sein Smartphone war für Josef purer Stress. Er wechselte zurück zu seinem alten Handy (Symbolbild) (picture alliance / dpa Themendienst / Christin Klose)

Josef hatte ein Smartphone gefunden, das er behalten und auch genutzt hat. Dann stellte er auch bei sich ein anderes Verhalten fest. Ständig guckte er auf das Display, las sich irgendwas durch, dauernd piepste etwas und dann war das Datenvolumen erschöpft. Es war der pure Stress. "Konsum ist nicht mein Freund", sagte sich Josef und nutzt seitdem sein altes Handy wieder.