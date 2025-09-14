Analog-Astronautin

Anika Mehlis ist auf Marsmission – in Armenien

41:43 Minuten Anika Mehlis beteiligt sich an vorbereitenden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur Simulation künftiger, bemannter Expeditionen ins All © picture alliance / APA / picturedesk.com / Eva Manhart

Im zentnerschweren Raumanzug durch die armenische Einöde: Anika Mehlis simuliert künftige Marsmissionen auf der Erde. Mit ihrem internationalen Team erforscht sie auch, was zwischen Menschen passiert, wenn sie auf allerengstem Raum zusammenarbeiten.