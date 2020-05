AN REDAKTION Vorteil des Abstandhaltens Wie kleine Menschen gesehen werden

Ninia LaGrande im Gespräch mit Marietta Schwarz

Was die Belange kleiner Menschen angeht, habe sich in den letzten Jahren einiges getan, sagt Ninia LaGrande. (Simona Bednarek)

"Ich kann mich unbeobachteter, freier bewegen", sagt Ninia LaGrande über ihr Leben in der Coronakrise. Die Autorin und Moderatorin hat mit 1,38 Meter Körpergröße eine ganz eigene Perspektive auf das Abstandsgebot in Zeiten der Pandemie.

Sehen und gesehen werden: Das stellt sich für kleine Menschen anders dar, als für die wie auch immer geartete Norm. Beim Überqueren von Straßen ist für die Moderatorin und Autorin Ninia LaGrande, die 1,38 Meter groß ist, Vorsicht geboten – auch weil die Autos immer größer werden. Beim Fahren ist das fur sie wiederum von Vorteil, aber nur, wenn die Motorhaube nicht zu lang ist.

Wenn etwa größere Menschen sich vordrängeln oder ihr gar den Kopf tätscheln, ist die Interaktion mit anderen Menschen für sie mitunter recht schwierig. Aus diesem Grund verbessert das Abstandsgebot der Coronazeit das Leben von Ninia LaGrande: "Ich kann mich unbeobachteter, freier bewegen."

Von Barrierefreiheiten profitieren alle

Was die Belange von kleinen Menschen angeht, hat sich in den letzten Jahren einiges getan, erzählt sie. Es würde häufiger zugehört.

Überhaupt sei es sinnvoll, so Ninia LaGrande, kleine Menschen frühzeitig in Planungen für Projekte einzubeziehen. So könne man nach Barrierefreiheiten suchen, von denen dann alle profitieren: Etwa Flaschencontainer nicht in der Stadt aufzustellen, sondern sie in den Boden zu versenken. Oder Geldautomaten in der Höhe anzubringen, in der auch Menschen im Rollstuhl Zugang zu ihnen finden.