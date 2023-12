SPD, Grüne und FDP kommen in Umfragen zusammen nur noch auf ein Drittel der Stimmen. Dazu passt, dass zwei Drittel der Bevölkerung mit der Arbeit des Bundeskanzlers unzufrieden sind. Das Vertrauen in demokratische Institutionen schwindet.

Für die aktuelle Enttäuschung und Entfremdung gibt es Gründe. Einer ist, dass diese Koalition nicht wirklich zusammenpasst. Die FDP will das Geld zusammenhalten und Steuererhöhungen verhindern, SPD und Grüne wollen es weiter mit vollen Händen ausgeben und dafür zur Not auch die Schuldenbremse aushebeln.

Und sie kennt keine arbeitende Mittelschicht mehr. Als Olaf Scholz in seiner jüngsten Regierungserklärung zu dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts Stellung nahm, das die Schuldenakrobatik der Regierung für verfassungswidrig erklärte, versprach er seinen Mitbürgern, dass sich in ihrem Alltag nichts ändern werde.

Die Mitbürger, die dem Kanzler einfielen, und die er in seiner Rede aufzählte, waren allesamt Empfänger staatlicher Leistungen – Bürgergeld, Rente, Wohngeld, BAföG. Arbeitende Menschen, die Steuern zahlen und mit ihrer Tatkraft das Gemeinwesen am Laufen halten, kommen in der rot-grünen Vorstellungswelt immer seltener vor. Die Mitte der Gesellschaft, die ihren Aufstieg zu großen Teilen der Sozialdemokratie verdankt, spielt für die SPD kaum noch eine Rolle. Selbstwirksamkeit und unternehmerischer Geist zählen in der Kanzlerpartei nur noch wenig.