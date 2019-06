Am Ende einer Ära Neuwahl oder Weiterwursteln

Moderation: Birgit Kolkmann

Kuppel des Reichstags in Berlin: Soll die Große Koalition mit den vorhandenen Mehrheiten weiterarbeiten? (imago/photothek)

Der Abgang von Andrea Nahles hat bei der SPD eingeschlagen, auch die CDU ist angeschlagen. Ist womöglich das gesamte deutsche Parteiensystem in der Krise? Bündnisse, auch ungewöhnliche, könnten zukünftig zur Regel werden.

Der Rücktritt der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles von allen Ämtern hat gezeigt, wie ernst die Lage ist: Aber nicht nur die Sozialdemokratie, alle Volksparteien, vielleicht sogar das gesamte Parteiensystem sind in der Krise. Die Wähler, so scheint es, wollen eine neue Ordnung. Bündnisse, auch ungewöhnliche, könnten in Zukunft zur Regel werden.

Genügen Neuwahlen, um die Probleme zu lösen? Oder sollten die Parteien mit den vorhandenen Mehrheiten weiterarbeiten? Kann die SPD, können die Volksparteien sich noch retten? Welches System steht uns bevor?

Darüber diskutieren:

Sabine Kropp, Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin

Jasper von Altenbockum, Ressortleiter Innenpolitik der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

Frank Capellan, innenpolitischer Korrespondent und SPD-Experte im Hauptstadtstudio des Deutschlandradios

