Registrierung bei einer Carsharing-App. Führerschein fotografiert, hochgeladen, fertig. Nein, nicht ganz. Die App will mein Gesicht aufnehmen. Ok, sogar nettes Bild geworden. Kann ich jetzt losfahren? Nein. Auch nach drei weiteren Versuchen nicht. Stattdessen die Warnung, dass ich nicht so aussehe wie auf meinem Führerschein. Damals, mit siebzehneinhalb. Jetzt bin ich 41. Ich lösche die blöde App und rufe ein Taxi.

„Altern, das ist ein schmutziges Wort“, sagte die Schauspielerin Helena Bonham Carter kürzlich in einem BBC-Interview. „Und es ist mit Scham verbunden.“ Sie ist 57, eine der erfolgreichsten, der coolsten Schauspielerinnen unserer Zeit. Sie also auch. Alt zu sein, das ist vielen peinlich. Die damit verbundene Scham geht weit über die Sorge um das Aussehen hinaus. Klar, die Schönheitsindustrie lebt vom Jugendwahn, ist ein Milliarden-Markt. Doch den gäbe es nicht, wenn nur ein paar Falten mit Creme gefüllt werden müssten.

Kein Wunder, dass es diese Angst gibt. Frauen erzählen wir beharrlich, dass sie ab 40 nicht mehr gesehen werden und schicken bald jede dritte mit der Rente in die Altersarmut. Nicht mal Männer können sich noch über ihre grauen Schläfen, die Ähnlichkeit mit James Bond freuen. Den „alten, weißen Mann“ braucht niemand mehr. Und einige fürchten, bald als einer gelesen zu werden – weil sie alt werden, nicht weil sie je so drauf waren.

Wir nennen Ansichten veraltet, sortieren Menschen zum alten Eisen. Verbinden sprachlich Negatives mit dem Alter. Wer „Alters“ bei Google eintippt, dem werden so sexy Ergänzungen wie -vorsorge, -warzen, -schwäche vorgeschlagen. Nichts mit Altersfreuden jedenfalls. Dabei ist alt zu werden ein Privileg. Es hat mit Wohlstand zu tun - oft einem Leben mit Waschmaschine und Fachärzten. Für die nun alt werdenden Generationen in Deutschland mit einem Leben ohne Krieg.

Die Lebenserwartung in der Bundesrepublik hat sich in den vergangenen 150 Jahren ungefähr verdoppelt. Es werden immer mehr Menschen immer älter. Eine gesellschaftliche Herausforderung, der wir uns noch nicht wirklich stellen. Bei der uns mit Diskriminierung aber nicht geholfen ist. Beruht die doch immer „auf gesellschaftlichen Klischees. Nicht auf einem rationalen Prinzip“, so Martha Nussbaum in ihrem Buch „Älter werden“. Eine Abwertung der Alten nennt die Autorin „moralisch abstoßend“.