Altadena

Eine schwarze Community kämpft nach Bränden um ihre Existenz

27:15 Minuten Eine Nachbarschaft kämpft ums Überleben: In Altadena gab es während der Brände vom Januar 2025 die meisten Todesopfer zu beklagen © picture alliance / Sipa USA / Image of Sport

Bei den Bränden in Los Angeles gab es die meisten Todesopfer in Altadena. Die Stadt ist einer der wenigen Orte in den USA, in der People of Colour generationsübergreifenden Wohlstand bilden konnten. Nun kämpft die Community darum, dass das so bleibt.