Als die DDR untergegangen war (2/4) Streifzüge durch Sachsen 1991

Von Ulf Dammann und Renate Schönfelder

Heute wiederaufgebaut, damals noch Ruine: die Dresdner Frauenkirche in einer Aufnahme von 1991. (picture-alliance/ZB/Thomas Lehmann)

Mit dem Mauerfall vor 30 Jahren sahen sich die Menschen in der ehemaligen DDR erheblichen Umwälzungen gegenüber. Im zweiten Teil unserer Archiv-Reihe mit historischen Features aus der Wendezeit blicken wir zurück ins Sachsen des Jahres 1991.

"Seit Gründung der DDR vor mehr als vier Jahrzehnten vermuteten wir in den Sachsen das staatstragende Element des real existie­renden deutschen Sozialismus", heißt es im Feature von Ulf Dammann und Renate Schönefelder, das 1991 im RIAS lief. "Sachsen waren überall: an der SED- und Staatsspitze, an den Grenzkontrollen, an der Mauer. Doch dann wurde Leipzig zur Heldenstadt der 89er-Revolution. Sächsische Wiedergutmachung. Schieben wir also die jüngere Vergangenheit so gut es geht beiseite. Wagen wir einen neuen Blick auf den al­ten Freistaat und seine fünf Millionen Sachsen."

Deswegen haben Ulf Dammann und Renate Schönfelder sich seinerzeit auf den Weg gemacht ins neue Bundesland Sachsen, waren unter anderem in Bad Muskau, Bautzen und Radebeul und Dresden. Und sie haben mit den Leuten vor Ort gesprochen. Entstanden ist auf diese Weise das Dokument einer Region im Umbruch unmittelbar nach der politischen Wende - und in Dresden war schon damals eine Sache völlig klar:

"Die Dresdner wollen die Frauenkirche jetzt wieder aufbauen, Stein für Stein, denn die liegen ja alle noch da. Die Frauenkirche gehöre zu Dresden, sagen sie: nicht als Ruine, sondern als intaktes Symbol für den sächsischen Liberalismus und als Teil der Stadtsilhouette. Aus den alten Bundesländern kommt viel Kritik an den Rekonstruktionsplänen. Die Dresdner werden sie hoffentlich ignorieren. Schon um die Altstadt-Bausünden aus der DDR-Zeit besser zu kaschieren."

Die Erstausstrahlung des Features von Ulf Dammann und Renate Schönfelder war am 3. August 1991.

