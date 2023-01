Die Alibi-Agentur

Es liegt in den seltensten Fällen an den Kunden selber, dass sie unsere Dienste benutzen, sondern eher am Umfeld: weil das Umfeld mit der Wahrheit nicht zurechtkommen würde. Wenn die Eltern nicht einsehen, dass der Sohn vielleicht homosexuell ist. Jemand Probleme damit hat, dass der Ehepartner einen Fetisch ausleben möchte – oder was auch immer.



Dann liegt das mehr an dem Umfeld, dass unser Kunde gezwungen ist, die Wahrheit zu verheimlichen.

Stefan Eiben, Agenturgründer