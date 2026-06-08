Norwegen

Algenfarmen für eine klimagerechte Zukunft

20:25 Minuten Öl und Gas haben Norwegen reich gemacht. Bald könnten Algen einen wichtigen Beitrag zur Lösung vieler globaler Probleme leisten, glauben UN und EU-Kommission. © Getty Images / Chinese captain

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Algen können eine wichtige Rolle als Nahrungsquelle für Millionen Menschen, Energieträger, Plastik-Ersatz und CO2-Speicher im Meer spielen. Fast alle kultivierten Algen wachsen in Asien. Norwegen ist dank seiner Küstenlinie auch ein Hoffnungsträger.