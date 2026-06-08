Norwegen

Algenfarmen für eine klimagerechte Zukunft

20:25 Minuten
Eine Algenfarm im Meer, die Algen wachsen in abgezirkelten Quadraten in einer Reihe
Öl und Gas haben Norwegen reich gemacht. Bald könnten Algen einen wichtigen Beitrag zur Lösung vieler globaler Probleme leisten, glauben UN und EU-Kommission. © Getty Images / Chinese captain
Jana Sinram, Danilo Lago, Katrin Materna |
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Algen können eine wichtige Rolle als Nahrungsquelle für Millionen Menschen, Energieträger, Plastik-Ersatz und CO2-Speicher im Meer spielen. Fast alle kultivierten Algen wachsen in Asien. Norwegen ist dank seiner Küstenlinie auch ein Hoffnungsträger.
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