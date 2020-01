Alexandre-Jean-Joseph Le Riche de La Popelinière Der Mäzen Rameaus

Von Richard Schroetter

Porträt von Jean Philippe Rameau erstellt von Louis Joseph. (imago/ Bianchetti/Leemage)

Er gehörte zu den Reichsten der Reichen im vorrevolutionären Frankreich, der Steuerpächter Alexandre-Jean-Joseph Le Riche de La Popelinière. Mit seinem Geld unterstützte er die Künste, wovon auch der berühmte Komponist Jean Philippe Rameau profitierte.

Alexandre-Jean-Joseph Le Riche de La Popelinière, der von 1692 bis 1762 lebte, war ein begeisterter Musikliebhaber. In seinen Diensten hielt er die beste Musikantentruppe, die damals bekannt war.

Luxusgut Musik

"Die Künstler wohnten bei ihm und probten morgens mit wunderbarem Zusammenklang die Sinfonien, die abends aufgeführt werden sollten… Alle fähigen Musiker, die aus Italien kamen, Geiger, Sängerinnen und Sänger, wurden in seinem Haus aufgenommen, wohnten und aßen dort und glänzten bei den Konzerten um die Wette. Rameau komponierte hier seine Opern, und an Festtagen spielte er während der Messe in der Hauskapelle Orgelmusik von erstaunlichem Glanz", erinnerte sich der Publizist und Schriftsteller Jean François Marmontel. Aber nicht nur Rameau gehörte zu den prominenten Gästen des Hauses, auch Rousseau und Voltaire. Ebenso verkehrten Clerambault, Gossec und Stamitz dort.