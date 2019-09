Alexander Krützfeldt: "Letzte Wünsche" Nachspüren, was Sterbende bewegt

Alexander Krützfeldt im Gespräch mit Ute Welty

Ein letzter Wunsch kann sein, noch einmal ans Meer zu kommen und einen Sonnenuntergang zu erleben. (Bildagentur-online/picture alliance)

Der Journalist Alexander Krützfeldt hat ein Buch über das Leben unmittelbar vor dem Tod geschrieben. Darin erzählt er auch von Frank Wenzlow, der nach seinen Erfahrungen als Witwer "Letzte Wünsche" erfüllt.

Frank Wenzlow hat seine Ehefrau und große Liebe vor einigen Jahren an einen hochaggressiven Krebs verloren. Aber anstatt nach diesem schweren Schicksalsschlag aufzugeben und in Trauer zu versinken, hat er den Verein "Sternenfahrten" gegründet, der sterbenden Menschen ihren letzten Wunsch vor dem Tod erfüllt: einmal noch ins Stadion, Weihnachten bei der Familie, das letzte Mal ans Meer.

Der Journalist Alexander Krützfeldt hat Wenzlow über Monate begleitet und darüber das Buch "Letzte Wünsche" geschrieben, um nachzuspüren, was Sterbende bewegt, und zu erfahren, was wir hoffen, vermissen, bereuen, wenn wir wissen, dass wir für immer gehen müssen.

Weinen beim Schreiben

"Die Sterbenden, die in dem Buch vorkommen, sind diejenigen, von denen er die Wünsche erfüllt. Das war ganz schön hart", sagt Krützfeld. Das schlimmste sei gewesen, wenn es um den Tod von Kindern geht. Oder um Eltern, die ihre Kinder verlieren.

Mit dem Tod älterer Menschen komme man leichter zurecht. Er habe beim Schreiben einige Male geweint. Die Geschichten der Sterbenden in seinem Buch blieben aber auf diese bis in die nächsten Generationen erhalten.

Das Buch hätte auch "Sternenfahrten" heißen können. So ist der Names des Projekts von Wenzlow, den der Journalist ein Jahr lang bei dessen Engagement für Sterbende begleitet hat. Wenzlow ist am Sonntag ab 9 Uhr bei Deutschlandfunk Nova zu Gast in der Sendung: "Dein Sonntag" und erzählt darin ausführlich von seinen Erfahrungen.

Alexander Krützfeldt: "Letzte Wünsche. Was Sterbende hoffen, vermissen, bereuen – und was uns das über das Leben verrät"

Rowohlt Verlag, Hamburg 2019

240 Seiten, 16,99 Euro.