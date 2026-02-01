Alexander Khuon

Elternzeit zwischen Glück und Sorgen

41:11 Minuten Alexander Khuon sagt über seine zweijähriger Elternzeit: "Ich habe es nicht bereut. Es war eine unglaublich interessante und spannende und lehrreiche Zeit" © imago / Future Image / Robert Schmiegelt

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Als der Schauspieler Alexander Khuon zwei Jahre Elternzeit nimmt, ist er von der emotionalen Wucht überrascht. Dann erkrankt seine Mutter schwer. Eine existenzielle Erfahrung steht bevor: die Endlichkeit des Lebens geliebter Menschen und die eigene.