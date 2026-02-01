Alexander Khuon

Elternzeit zwischen Glück und Sorgen

41:11 Minuten
Der Schauspieler Alexander Khuon steht vor einer Tapetenwand bei der Premiere der ARD Comery-Serie "Ghosts".
Alexander Khuon sagt über seine zweijähriger Elternzeit: "Ich habe es nicht bereut. Es war eine unglaublich interessante und spannende und lehrreiche Zeit" © imago / Future Image / Robert Schmiegelt
Utz Dräger und Alexander Khuon
Als der Schauspieler Alexander Khuon zwei Jahre Elternzeit nimmt, ist er von der emotionalen Wucht überrascht. Dann erkrankt seine Mutter schwer. Eine existenzielle Erfahrung steht bevor: die Endlichkeit des Lebens geliebter Menschen und die eigene.
