Alexander Khuon
Alexander Khuon sagt über seine zweijähriger Elternzeit: "Ich habe es nicht bereut. Es war eine unglaublich interessante und spannende und lehrreiche Zeit" © imago / Future Image / Robert Schmiegelt
Elternzeit zwischen Glück und Sorgen
41:11 Minuten
Als der Schauspieler Alexander Khuon zwei Jahre Elternzeit nimmt, ist er von der emotionalen Wucht überrascht. Dann erkrankt seine Mutter schwer. Eine existenzielle Erfahrung steht bevor: die Endlichkeit des Lebens geliebter Menschen und die eigene.