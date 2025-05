Alasdair MacIntyre nannte es ein philosophisches Glück, unter dem Einfluss zweier unvereinbarer Glaubenssysteme aufgewachsen zu sein. Der 1929 in Glasgow geborene Philosoph erlebte in seiner Kindheit einerseits noch die mündliche Kultur gälischer Bauern und Fischer, die lokale Traditionen und Werte über Geschichten weitergaben. Andererseits wuchs er in der liberalen Moderne auf: einer Welt, nicht der Geschichten, sondern der Theorien, in der die Moralphilosophie mit abstrakten Argumenten allgemeingültige Antworten sucht.