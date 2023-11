Ostdeutschland

AfD in ihren Wahlhochburgen offenbar im Abwind

08:37 Minuten Am Sonntag tritt im brandenburgischen Landkreis Dahme-Spreewald ein Parteiloser gegen einen AfD-Kandidaten zur Landratswahl an. © picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt

Ottersbach, Niklas · 08. November 2023, 13:11 Uhr

In Sonneberg und Raguhn-Jeßnitz gewannen AfD-Vertreter Stichwahlen. Doch in den letzten Wochen folgten Misserfolge im Kampf um Rathäuser in Ostdeutschland. Gerade dort, wo die Ausgangslage günstig war. Wähler fürchten offenbar einen Imageschaden.