Äthiopiens Wirtschaft

Von Wachstumplänen und Widerständen

29:53 Minuten Äthiopien setzt auf Großprojekte wie den Grand-Ethiopian-Renaissance-Staudamm (GERD) für die Zukunft der Energieversorgung © picture alliance / dpa / Adwa Pictures Plc / Yirga Mengistu

Äthiopien treibt den Umbau der Wirtschaft voran - mit Großprojekten wie dem GERD-Staudamm als Symbol für Energieversorgung und Modernisierung. Industrieparks sollen Jobs schaffen, vor allem für junge Leute. Doch die Fortschritte stoßen an Grenzen.