Äthiopiens Wirtschaft

Von Wachstumplänen und Widerständen

29:53 Minuten
Die Übersicht zeigt den Grand-Ethiopian-Renaissance-Staudamm.
Äthiopien setzt auf Großprojekte wie den Grand-Ethiopian-Renaissance-Staudamm (GERD) für die Zukunft der Energieversorgung © picture alliance / dpa / Adwa Pictures Plc / Yirga Mengistu
Jonas Gerding, Gian-Luca Delbach, Karin Bensch, Katja BIgalke |
Äthiopien treibt den Umbau der Wirtschaft voran - mit Großprojekten wie dem GERD-Staudamm als Symbol für Energieversorgung und Modernisierung. Industrieparks sollen Jobs schaffen, vor allem für junge Leute. Doch die Fortschritte stoßen an Grenzen.
