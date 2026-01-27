Äthiopiens Wirtschaft
Äthiopien setzt auf Großprojekte wie den Grand-Ethiopian-Renaissance-Staudamm (GERD) für die Zukunft der Energieversorgung © picture alliance / dpa / Adwa Pictures Plc / Yirga Mengistu
Von Wachstumplänen und Widerständen
29:53 Minuten
Äthiopien treibt den Umbau der Wirtschaft voran - mit Großprojekten wie dem GERD-Staudamm als Symbol für Energieversorgung und Modernisierung. Industrieparks sollen Jobs schaffen, vor allem für junge Leute. Doch die Fortschritte stoßen an Grenzen.