Familienleben

„Adoptiveltern sehen den Prozess als beendet an, sobald das Kind in der Familie ist. Für die Kinder beginnt er, wenn sie in die Familie kommen“, sagt Melanie Kleintz . Sie ist selbst 1980 als Baby von deutschen Eltern aus Peru adoptiert worden. Aufgrund ihrer eigenen, auch schwierigen Erfahrung engagiert sich die Sozialpädagogin heute in der Beratung. Unter anderem leitet sie die deutsche Sektion der Initiative „Adoptierte aus aller Welt“.