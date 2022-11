Ungeahnte Folgen einer Adoption

Auf die Frage, ob sie Geschwister hat, hätte Ina Lucas bis vor kurzem vermutlich einfach mit "Nein" geantwortet. Die promovierte Apothekerin aus Berlin steht mitten im Leben, hat eine Familie und führt ein Unternehmen mit 80 Mitarbeitenden. Doch dann weckt ein Behördenbrief in ihr die Neugier auf einen fast vergessenen Teil ihrer Herkunftsfamilie.

Dass sie adoptiert ist, hatte ihre Mutter ihr schon gesagt, als sie zwölf Jahre alt war: "Ich glaube, es war klug von meiner Mutter, mir das vor der Pubertät zu erzählen", sagt Ina Lucas rückblickend: Sie liebt ihre Eltern und das wird so bleiben. Für sie hat sich dadurch nichts geändert.

Ina Lucas wusste auch, dass sie möglicherweise einen Halbbruder hat. Doch einen Kontakt gab es nicht, und so spielte das im Alltag für sie auch keine Rolle. Sie wuchs bei ihren Eltern auf, studierte, baute zusammen mit einer Geschäftspartnerin ihr Unternehmen auf und gründete eine eigene Familie.

„Mein Leben war so wie es war, gut und prima. Und plötzlich tut sich so ein Nebenschauplatz auf."

Eine Behördenmitarbeiterin schickte ihr einen Brief, um einige persönliche Fragen zu klären. Lucas war sofort klar, dass dies mit ihrer Adoption zusammenhängt.

Sie dachte, ihr Halbbruder sei auf Suche nach ihr – oder vielleicht, wie sie es formuliert, "ihre Erzeuger". Das Wort "Eltern" vermeidet sie in diesem Zusammenhang, denn: Ihre Eltern, das sind für sie die Menschen, die sie adoptiert haben.

Ihre Halbschwester ist jünger, sieht ihr durchaus ähnlich und hat selbst bereits eine Tochter. Auch ihr Halbbruder hat eine Familie. "Das erste Treffen war super", resümiert Lucas. Aber: "Wir sind immer noch in der Kennenlernphase und versuchen jetzt gemeinsam die Faktenfragen zu klären."

Dazu gehört auch, dass ihr Halbbruder am selben Tag Geburtstag hat wie sie – laut seines Ausweises allerdings ein Jahr älter sein soll. Ein sehr großer Zufall, findet Lucas. "Es war ja eine Adoption in der ehemaligen DDR. Und man hat ja viel über Adoptionsvorgänge in der DDR gehört. Möglicherweise gibt es da eine Merkwürdigkeit", spekuliert sie. Unter anderem soll jetzt ein Gentest mehr Klarheit bringen.