90 Jahre Die Geburtsstunde von Mickey Mouse

Von Marcus Schuler

Mickey Mouse am Ruder eines Schiffes in "Steamboat Willie", der am 18. November 1928 in New York Premiere feierte (picture-alliance / United Archives)

Auf einer Zugfahrt von New York nach Los Angeles verabschiedete sich Walt Disney von seinem Hasen Oswald - und beschloss, einen Maus-Charakter zu erfinden. Der hieß zunächst gar nicht Mickey, aber schon im allerersten Film war Mickey Mouse verliebt in Minnie.

Den genauen Geburtstag von Mickey Mouse hat das Walt Disney Archiv in Burbank bei Los Angeles festgelegt. Sogar die Geburtsstunde wissen wir. Denn an jenem 18. November hatte Mickey Mouse im Colony Theater in New York seinen ersten Auftritt, erzählt der ehemalige Disney-Archivar Dave Smith:

"Im Programmheft ist 'Steam Boat Willy' als erster Film aufgeführt. Er begann um 12 Uhr mittags. Daher wissen wir auch die genaue Geburtsstunde von Mickey."

Still aus dem Mickey-Mouse-Kurzfilm "Plane Crazy - Verrücktes Flugzeug" von 1928 (picture alliance/Mary Evans Picture Library/WALT DISNEY PICTURES / Ronald Gr)

Aber das ist nur die halbe Wahrheit. "Steam Boat Willy" war zwar der erste große Film-Erfolg seines bis dahin leidlich erfolgreichen Erfinders Walt Disney. Doch geboren wurde Mickey schon früher. Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem wirklich allerersten Mickey Mouse Zeichentrickfilm. Der Titel: "Plane Crazy - Verrücktes Flugzeug". Film ab...

... und Stille.

Und wie Sie hören, hören sie nichts.

Denn der erste Mickey Mouse Film war ein Stummfilm. Er schaffte es erst im zweiten Anlauf in die Kinos. Beim ersten Mal war er nämlich beim Test-Publikum durchgefallen. Erst als Walt Disney aus dem 6-minütigen Stummfilm einen Tonfilm machte, kam der Streifen in die Kinos.

Maus statt Hase

Die Idee zur Maus war Disney auf einer Zugfahrt von New York nach Los Angeles gekommen. Gerade hatte er eine Vertragsverlängerung für die Cartoon-Reihe "Oswald - The Lucky Rabbit" verloren. Statt eines Hasen, sollte es nun eine Maus sein.

"Ich habe mir gesagt, ich muss bis ich in Hollywood ankomme, muss mir was eingefallen sein. Ich wollte niemanden sagen, dass ich Oswald verloren hatte. Ich hatte schon seit einiger Zeit die Idee etwas mit einer Maus zu machen. Obwohl jeder vor Mäusen Angst hat, ist sie doch ein sympathischer Charakter."

Zunächst sollte die Maus auch nicht Mickey heißen, sondern Mortimer. Doch Disneys Ehefrau Lilian gefiel der Name nicht, und der Filmproduzent musste sich einen neuen ausdenken.

Den ersten Erfolg feierte die Maus aus Hollywood dann tatsächlich mit "Steam Boat Willie", der an jenem 18. November 1928 im Kino in New York Weltpremiere feierte. Länge: 7 Minuten 45.

Der Erfolg von Mickey Mouse und "Steamboat Willie" lag am Ton. Anders als bei den zwei ersten Zeichentrickfilmen wurde der Streifen mit Geräuschen und Musik produziert.