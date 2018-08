90 Jahre Andy Warhol Der Einfluss des Pop-Art-Erfinders auf die Popmusik

Von Klaus Walter

US-Künstler Andy Warhol (1928-1987) und Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger im Jahr 1977 in New York (picture alliance / AP Images)

Andy Warhol gilt als der Erfinder der Pop-Art. Der Künstler, der selbst zum Popstar wurde, entwarf auch Plattencover für Diana Ross, John Lennon und die Stones. Sein Einfluss auf die Popmusik ist noch über 30 Jahre nach seinem Tod zu spüren.

Als Sohn slowakischer Einwanderer wurde Andy Warhol vor 90 Jahren in Pittsburgh/Pennsylvania geboren. Sein Glück machte er als der Erfinder der Pop-Art in New York, wo er als erster Künstler selbst zum Popstar wurde.

Warhol war mit den Musikstars dieser Welt befreundet und entwarf Plattenhüllen für Diana Ross, John Lennon und die Rolling Stones. Wie sein Einfluss auf die Popmusik noch über 30 Jahre nach seinem Tod spürbar ist, hat Klaus Walter zusammengetragen.