78. Filmfestival Venedig Startschuss für die Oscar-Saison

Patrick Wellinski im Gespräch mit Stephan Karkowsky

Penélope Cruz, Ben Affleck, Kristen Stewart und andere Promis werden auf dem roten Teppich erwartet. (AFP / Alberto Pizzoli)

Hollywood zeigt seinen größten Herbst-Blockbuster "Dune" in Venedig. Zu weiteren Highlights des Festivals gehört der neue Film der Regisseurin Jane Campion. 20.000 internationale Gäste sind angekündigt.

Im letzten Jahr galt es unter Beobachtern als Unverschämtheit, das Festival trotz grassierender Pandemie stattfinden zu lassen. Es gab noch nicht mal Impfstoffe. Doch den Veranstaltern gelang es, mit strengen, aber auch klugen Hygienemaßnahmen ein bisschen Kinofeeling zu erzeugen.

Auch dieses Jahr setzt man auf dieses Konzept. Für alle Vorstellungen müssen Tickets online bestellt werden. Im Kino sitzt man nur im Schachbrettmuster. Überall auf dem Festival gilt eine Maskenpflicht. Hinzu kommen Fieberkontrollen und der verpflichtende Besitz des italienischen Green Pass, der die Impfungen nachweist. Ungeimpfte haben es eher schwer. Es gibt zwar Teststationen und offiziell gilt die 3G-Regel, wobei die Organisation des Festivals eher auf eine 2G-Regel ausgelegt ist.

Die Highlights werden gleich an den ersten Tagen gezeigt. Dazu gehört der neue Kinofilm der Regisseurin Jane Campion. Mit "The Power of The Dog" hat sie einen Western für Netflix gedreht. Es ist der erste Spielfilm der Regisseurin seit zwölf Jahren.

Viel Aufmerksamkeit wird auch der Spielfilm "Spencer" des Chilenen Pablo Larrain bekommen. Kristen Stewart spielt darin Lady Di, die sich an einem Weihnachtswochenende 1991 entschließt, Prince Charles zu verlassen.

Hollywood wird seinen größten Herbst-Blockbuster in Venedig zeigen: Die Sci-Fi Verfilmung "Dune" von Denis Villeneuve gilt unter Fans als das Kinoereignis des Jahres.

Eröffnungsfilm von Pedro Almodóvar mit starken Frauenfiguren

Das Festival wird mit dem neuen Drama des spanischen Autorenfilmers Pedro Almodóvar "Madres Paralelas" eröffnet. Darin geht es um zwei sehr unterschiedliche Mütter und die verschiedenen Aspekte der Mutterliebe.

Das deutsche Kino findet am Lido diesmal gar nicht statt. Im italienischen Wettbewerbsbeitrag "Freaks Out" von Gabriele Marinetti ist allerdings Franz Rogowski zu sehen. Er spielt ein Mitglied einer Zirkustruppe, die von den Wirren des Zweiten Weltkrieges auseinandergerissen wird.

Filme im Wettbewerb:

- Madres Paralelas (Regie: Pedro Almodovar)

- Mona Lisa And The Blood Moon (Regie: Ana Lily Amirpour)

- Un Autre Monde (Regie: Stéphane Brizé)

- The Power Of The Dog (Regie: Jane Campion)

- America Latina (Regie: Damiano D’Innocenzo, Fabio D’Innocenzo)

- L'Evénement (Regie: Audrey Diwan)

- Competencia Oficial (Regie: Gaston Duprat, Mariano Cohn)

- Il Buco (Regie: Michelangelo Frammartino)

- Sundown (Regie: Michel Franco)

- Illusions Perdues (Regie: Xavier Giannoli)

- The Lost Daughter (Regie: Maggie Gyllenhaal)

- Spencer (Regie: Pablo Larrain)

- Freaks Out (Regie: Gabriele Mainetti)

- Qui Rido Io (Regie: Mario Martone)

- On The Job: The Missing 8 (Regie: Erik Matti)

- Leave No Traces (Regie: Jan P Matuszynski)

- Captain Volkonogov Escaped (R: Natasha Merkulova, Alexej Tschupow)

- The Card Counter (Regie: Paul Schrader)

- The Hand Of God (Regie: Paolo Sorrentino)

- La Caja (Regie: Lorenzo Vigas)

- Reflection (Regie: Valentyn Vasyanovych)

Die Jury leitet der koreanische Oscar-Gewinner und Preisträger der Goldenen Palme von Cannes Bong Joon-ho ("Parasite"). Joon-ho gilt als entspannter Typ, der vor allem den Spaß am Kino vermitteln möchte. Ihm zur Seite steht unter anderen die chinesischstämmige Regisseurin und Oscar-Gewinnerin Chloe Zhao, die mit "Nomadland" 2020 auch den Goldenen Löwen und damit die höchste Auszeichnung bei diesem Festival gewann. Sie wird in diesem Jahr am 11. September verliehen.

Ehrengäste Roberto Benigni und Jamie Lee Curtis

Durch die Pandemie ist das internationale Reisen weiterhin sehr schwierig - auch für Crew-Mitglieder. Die Liste der Prominenten, die den roten Teppich schmücken werden, ist dennoch erstaunlich lang.

Der italienische Regisseur Roberto Benigni wird für sein Lebenswerk geehrt. (AFP / Tiziana Fabi)

Angekündigt haben sich unter anderen Penelope Cruz, Timothée Chalamet, Ben Affleck, Kristen Stewart, Javier Bardem, Olivia Coleman, Kirsten Dunst und Elisabeth Moss.

Auch die US-amerikanische Schauspielerin Jamie Lee Curtis wird in Venedig für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. (AFP / Getty Images North America / Matt Winkelmeyer)

Besonderes Augenmerk gilt den beiden Ehrenpreisträgern: Der italienische Regisseur Roberto Benigni und die US-amerikanische Schauspielerin Jamie Lee Curtis werden in Venedig für ihr Lebenswerk ausgezeichnet und stellen dem Publikum ihre neuen Projekte vor.

Ältestes Filmfestival Europas mit wechselvoller Geschichte

Das Filmfestival von Venedig wurde als Teil der Kunstbiennale zum ersten Mal 1932 unter dem bis heute gültigen, schön pompösen Titel "Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia" organisiert.

Unrühmlich waren die ersten Jahre am Lido, als Mussolini-Anhänger und deutsche Nationalsozialisten Propagandastreifen wie "Heimkehr" zeigten. Nach dem Zweiten Weltkrieg mauserte sich das Festival zum Fenster des italienischen Nachkriegskinos. Hier wurden die ersten Werke des Neorealismus von Fellini, De Sica und später dann die Werke des italienischen Modernismus von Antonioni und Pasolini gezeigt.

Vor gut zehn Jahren galt das Festival als Sorgenkind der internationalen Festivallandschaft: heruntergewirtschaftet, schlechte und marode Infrastruktur, mafiöse Bauvorhaben, schlechte Filme und kaum Prominenz aus Übersee. Doch dann kam mit dem Festivalleiter Alberto Barbera neuer Schwung in den Laden.

Heute gilt Venedig als offizielle Plattform für die beginnende Oscar-Saison. Anders als Cannes und Berlin hat man am Lido die Leinwände für Streamingdienste wie Netflix und ihre Serien und Produkte geöffnet. Auch das Virtual Reality Kino wird gefördert. So ist das Festival auch eine Art multimediales Festival geworden, das immer auch ein Ohr hat für andere Künste und neue mediale Formen.

(cosa)