Sie lacht und weint gleichzeitig, alles in einer Minute. Das zeigt, dass sie noch immer dort ist, auch wenn ihr Körper hier ist, aber ihr Geist ist noch dort. Sie weiß, dass jede Minute zählt. Mit jeder Minute, in der wir die anderen Geiseln nicht zurückbringen, verlieren sie ihren Verstand, ihren Körper und ihren Geist. Einige werden sterben. Und wir werden nie dieselbe Person zurückbekommen. (…) Wir leben in einer sehr instabilen Situation und wissen nicht, was als Nächstes passiert. Aber wir hoffen auf eine bessere Zukunft, beginnend mit der Freilassung der Geiseln. Es ist nicht mehr das gleiche Leben. Wir lachen nicht mehr so wie früher. Aber das Erste, was geschehen muss, ist die Freilassung der Geiseln, dann können wir uns mit dem Trauma auseinandersetzen, denn die ganze Gesellschaft steht unter Schock.