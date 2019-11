60 Jahre Konzertreihe "Debüt im Deutschlandfunk Kultur" Jubiläumskonzert in der Philharmonie Berlin

Moderation: Holger Hettinger

Der Dirigent Simon Rattle bei seinem Debüt in der Konzertreihe "RIAS stellt vor" am 26.10.1977

60 Jahre ist es her, dass im Jahr 1959 die Verantwortlichen des RIAS (Rundfunk im amerikanischen Sektor) die Konzertreihe "RIAS stellt vor" erfanden. Zum Jubiläumskonzert sind elf ehemalige Debütanten mit dem DSO Berlin zu erleben.

Mitten im Kalten Krieg wollten die Redakteure des RIAS gemeinsam mit dem "Radio-Symphonie-Orchester Berlin", dem heutigen Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, junge, aber bereits international erfolgreiche Musiker erstmals in Berlin präsentieren. Das erste Konzert fand vor 60 Jahren, am 3. November 1959, statt. Vorgestellt wurden drei junge Solisten und ein noch recht unerfahrener Orchesterleiter. Es waren der Cellist Leslie Parnas, der Pianist Anton Kuerti, der Geiger Uto Ughi und der Dirigent Christoph Stepp.

Das Plakat des ersten Konzertes RIAS stellt vor am 3.11.1959 (RIAS)

Die Liste der renommierten Musiker, die ihr Berlin-Debüt in dieser Reihe gaben, ist lang. 150 junge Dirigenten und mehrere hundert junge Solisten durften ihr Können mit dem DSO zeigen. Jacqueline Du Pré und Daniel Barenboim (beide 1963), Jessye Norman (1969) und Simon Rattle (1977), Jewgenij Kissin (1987) und Cecilia Bartoli (1988), Daniel Hope (1993) und Renaud Capuçon (2000), Tugan Sokhiev (2003) und Emmanuel Tjeknavorian (2018) gehören dazu. Hinzu kamen ab 1988 noch Kammerkonzerte, in denen sich hochtalentierte Ensembles oder Pianisten wie Daniil Trifonov (2013) dem Publium präsentierten.

Ausverkaufte Konzertsäle

Schaut man in die Frühzeit der Konzertreihe zurück, und blättert in den alten RIAS-Quartalsheften, dann begegnet man extrem kritischen Rezensenten, liest Berichte über stets ausverkaufte Konzertsäle und schaut auf Fotos von sehr jungen Solisten mit entschlossenen Gesichtern.

Fast skurril wirkt es da, was ein Kritiker 1963 über die Cellistin Jacqueline Dú Pre schrieb: "Die Solistin kämpfte sich redlich durch alle Schwierigkeiten des Schumannschen Cellokonzerts hindurch. Das große Mädchen mit dem Wuschelkopf spielte noch nicht ganz sauber." Die Rede ist von ihrem heute legendären Berlin-Debütkonzert bei "RIAS-stellt-vor", dirigiert von Gerd Albrecht, inzwischen digitalisiert und veröffentlicht beim Label Audite.

Was aus all den Dokumenten aus sechs Jahrzehnten hervorgeht, ist der Enthusiasmus für die Sache, und der hält auch nach 60 Jahren unvermindert an: bei den internationalen jungen Solisten, den Musikern des Orchesters und auch den Programmverantwortlichen und stillen Helfern hinter der Bühne.

Im Online-Archiv des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin findet man alle Orchesterkonzerte der Reihe von 1959-2011.

Konzert mit elf ehemaligen Solisten und Dirigenten

Für das Jubiläumskonzert haben elf ehemalige Solisten und Dirigenten, heute allesamt äußerst renommierte Künstlerinnen und Künstler, unsere Einladung angenommen, sich nicht mit einem Solokonzert, sondern mit Ausschnitten aus Doppel- und Tripelkonzerten zu präsentieren:

Die Geigerin Diana Tishchenko (Evgeny Evyuktov )

Diana Tishchenko, Violine





Die Geigerin Arabella Steinbacher (Sammy Hart)

Arabella Steinbacher, Violine





Die Bratschistin Tabea Zimmermann (Marco Borggreve)

Tabea Zimmermann, Viola





Der Cellist Claudio Bohórquez (Gina Gorny)

Claudio Bohórquez, Violoncello





Der Cellist Daniel Müller-Schott (Uwe Arens)

Daniel Müller-Schott, Violoncello





Der Klarinettist Martin Spangenberg (Frank Jerke)

Martin Spangenberg, Klarinette





Der Trompeter Alexandre Baty (Kaneko)

Alexandre Baty, Trompete





Die Pianistin Anna Vinnitskaya (Marco Borggreve)

Anna Vinnitskaya, Klavier





Der Pianist Markus Groh (Dan Williams & Kalare Studio)

Markus Groh, Klavier





Das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin bei einem Konzert in der Philharmonie Berlin. (Deutsches Symphonie-Orchester Berlin / Kai Bienert)

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Der Dirigent Andrew Litton (Steve J. Sherman)

Leitung: Andrew Litton (1. Teil)





Der Dirigent Lawrence Foster (Marc Ginot)

Leitung: Lawrence Foster (2. Teil)

28.10.2019

Jubiläumskonzert "Debüt im Deutschlandfunk Kultur"

Großer Saal der Philharmonie Berlin

20.00 Uhr

Dmitrij Schostakowitsch

Festliche Ouvertüre für Orchester op. 96 A-Dur

Dmitrij Schostakowitsch

Lento, Moderato und Finale

aus: Konzert für Klavier, Trompete und Streichorchester Nr. 1 c-Moll, op. 35

Ludwig van Beethoven

"Rondo alla Polacca"

aus: Konzert für Klavier, Violine und Violoncello C-Dur, op. 56

Hector Berlioz

"Le Carnaval romain". Ouverture caractéristique op. 9

Béla Bartók

Rumänische Volkstänze

Max Bruch

Allegro moderato und Allegro molto

aus: Konzert für Klarinette, Viola und Orchester e-Moll, op. 88

Johannes Brahms

Vivace non troppo

aus: Konzert für Violine, Violoncello und Orchester a-Moll, op. 102

George Enescu

Rumänische Rhapsodie A-Dur, op. 11 Nr. 1

Diana Tishchenko, Violine

Arabella Steinbacher, Violine

Tabea Zimmermann, Viola

Claudio Bohórquez, Violoncello

Daniel Müller-Schott, Violoncello

Martin Spangenberg, Klarinette

Alexandre Baty, Trompete

Anna Vinnitskaya, Klavier

Markus Groh, Klavier

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Leitung: Andrew Litton (1. Teil)

Sir Lawrence Foster (2. Teil)

