50 Jahre Bobby-Car

So richtig kann sich Martin Schramm auch nicht erklären, woher der Erfolg kommt. Mehr als 20 Millionen Bobby-Cars sind seit Markteinführung vor 50 Jahren verkauft worden. Der Museumschef des Fürther Stadtmuseums betreut eine Ausstellung, die dem roten Rutschauto gewidmet ist. In Fürth steht auch die Wiege des Klassikers.

Die beste Erklärung sei die Freude, die es den Kindern macht, meint er. Dabei wurde der Flitzer zunächst als hässliches Entlein betrachtet, auch die Verkaufszahlen waren am Anfang nicht so hoch. Offenbar kam der Erfolg per Mund-zu-Mund-Propaganda. Begeisterte Kinder fuhren auf das Mini-Auto ab, andere wollten das gleiche Spielzeug haben.