450 Jahre Staatskapelle Berlin Großes Festkonzert

Moderation: Stefan Lang

Ort der Festveranstaltung: die Deutsche Staatsoper Unter den Linden in Berlin. (imago images / POP-EYE)

Ihre erste Erwähnung fand die Kapelle im Jahr 1570, als "Hofkantorei" betitelt. Über 450 Jahre hinweg wuchs die Musikerzahl und ihre musikalische Qualität. Generalmusikdirektor Daniel Barenboim dirigiert am Festabend Werke von Beethoven, Wagner und Widmann.

Eine Art Aufstellung ist das alte Dokument, in dem die höfische Musik als "Hofkantorei" im Jahr 1570 erwähnt wird. Die Musiker waren vor allem für den Gottesdienst zuständig. 10 Jahre später lag die erste Kapellordnung vor. Darin wurden 6 Sänger und 11 Instrumentalisten erwähnt. Über ein halbes Jahrhundert wächst das Orchester weiter: 1620 sind 31 Mitglieder verzeichnet, dieses Mal sind es schon 18 Musiker, neben 13 Sängern.

Auf und Ab in der Geschichte

Im Dreißigjährigen Krieg leidet die Kultur - die Kapelle und das Interesse an der Musik liegen brach. Doch der Große Kurfürst bringt neuen Schwung ins Geschehen. Er hat große politische Ziele und zur Repräsentation baut er seine Kapelle wieder auf. Er ist auch derjenige, der seine Musiker finanziell deutlich besserstellt und mit Titeln ausstattet.

Sein Sohn ist derjenige, der die Kapelle das erste Mal in Opernaufführungen einbezieht. Er legt die Grundsteine für jene Aufgaben, die die Staatskapelle bis heute tragen: neben einer konzertanten Tätigkeit kommen die Verpflichtungen für die Opernbespielung hinzu.

Der Name des Orchesters ändert sich 1918: nach dem ersten Weltkrieg wird die Hofkapelle zur Staatskapelle erhoben.

Das Zuhause der Kapelle

Friedrich II. ist schließlich der König, der der Kapelle ein würdiges Haus schenkt. Nach seiner Krönung gibt er den Bau der Oper in Auftrag. Das Haus hat sich seitdem stark verändert. Zuerst standen Vergrößerungsmaßnahmen an, dem folgten Brand und Kriegsschäden - und ein Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, samt grunderneuernder Renovierung in den letzten Jahren.

Prägende Dirigenten

Es waren immer die Größen der Zeit, die am Haus am Pult standen. Aus dem letzten Jahrhundert seinen nur Richard Stauss, Otto Klemperer, Erich Kleiber, Wilhelm Furtwängler, Franz Konwitschny, Segiu Celibidache und Otmar Suitner genannt. Seit 1992 ist Daniel Barenboim Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden. Natürlich steht er am Pult des Festkonzertes.

Besonderes Konzert zum Jubiläum

Zu ihrem 450. Geburtstag begibt sich das Orchester auf eine Reise durch die Musikgeschichte. Mit Wagner und Beethoven sind zwei Komponisten vertreten, die in besonderer Weise das Repertoire der Staatskapelle bestimmen, in Oper wie Sinfonik. Dazu gibt es avancierte Musik aus dem 20. und 21. Jahrhundert, von Pierre Boulez und Jörg Widmann, der der Staatskapelle ein neu komponiertes Werk zueignet.

Ein besonderer Auftrag für Jörg Widmann: ein Werk für den Festabend des großen Jubiläums der Staatskapelle Berlin. (Jörg Widmann / Marco Borggreve)

In der Sendung Tonart war Intendant Matthias Schulz zu Gast. Unter anderem umreißt er die "musikalische DNA" des Orchesters und lädt zur Ausstellung über die Entwicklung der Kapelle im Apollosaal ein.

Nach dem Konzert erleben Sie Musiker und Mitarbeiter des Hauses, die von ihrer Arbeit in diesem traditionsreichen Orchester berichten.

Live aus der Staatsoper Unter den Linden Berlin

Pierre Boulez

‚INITIALE‘ für sieben Blechbläser

Ansprachen und Grußworte

Intendant der Staatsoper Unter den Linden Matthias Schulz,

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier,

Regierender Bürgermeister von Berlin Michael Müller

Jörg Widmann

Zeitensprünge - ‚450 Takte‘ für Orchester

Uraufführung des Auftragswerkes

Ludwig van Beethoven

Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92

Staatskapelle Berlin

Leitung.: Daniel Barenboim