    427. Wartburgkonzert: Mitglieder der Meininger Hofkapelle mit Wagner u. Schumann

    120:31 Minuten
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    Richard Wagner, Robert Schumann |
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