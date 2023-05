Mediziner Brockmeyer

"Viele glauben, HIV gibt es in Deutschland nicht mehr"

Kampagnen gegen AIDS sind im Alltag längst angekommen. © picture alliance / Geisler-Fotopress / Christoph Hardt / Geisler-Fotopres

Brockmeyer, Norbert · 20. Mai 2023, 06:43 Uhr

40 Jahre nach der Entdeckung des HI-Virus ist das Thema AIDS in der Bevölkerung nicht mehr präsent, so Mediziner Norbert Brockmeyer. Das führe trotz guter Therapiemöglichkeiten zu einer Diskriminierung von Infizierten, vor allem in Osteuropa.