395. Wartburgkonzert Unterhaltung mit Tiefgang

Moderation: Ulrike Jährling

Proben für das Konzert auf der Wartburg: Marlene Ito (Violine), Máté Szücs (Viola) und Andreas Timm (Violoncello) (Deutschlandradio / Bettina Schmidt)

Deutschlandfunk Kultur lädt regelmäßig auf die Wartburg zu besonderen Konzertabenden ein. Dieses Mal sind es Triowerke von Mozart, Schubert und Beethoven, die auf den ersten Blick pure Unterhaltung bieten - aber die drei haben mehr zu bieten.

Mozarts "Kleine Nachtmusik" ist nur bei oberflächlicher Betrachtung Unterhaltungsmusik. Und ähnlich verhält es sich auch mit seinem Es-Dur-Divertimento für Streichtrio, das nur dem allerersten Eindruck nach kindlich-verspielt ist. Es gehört zu den großartigen Kammermusikwerken, die leicht ins Ohr gehen, die aber mit genauerem Hineinhören immer mehr Tiefgang entfalten.

Deshalb trauen sich auch nur wirklich großartige Künstler an die Interpretation dieses Mozartwerkes heran. Und die haben wir an diesem Abend vereinigen können. Auch Schuberts Triosatz zeigt sich erst einmal frei von Melancholie. Doch sie pocht unterschwellig. Beethoven steigt dramatisch in sein Opus 9 ein. Aber das spielerische Moment kommt nicht zu kurz.

Programmheft des Konzertes: hier.

Aufzeichnung des Konzertes am 1. Juni 2019 im Palas der Wartburg, Eisenach

Franz Schubert

Satz für Streichtrio B-Dur D 471

Ludwig van Beethoven

Streichtrio op. 9 c-Moll

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento Es-Dur KV 563

Marlene Ito, Violine

Máté Szücs Viola

Andreas Timm, Violoncello