30 Jahre Brandanschlag in Solingen

Eine Ausstellung würdigt die Familie Genç

05:51 Minuten 1993 führte der Brandanschlag in Solingen zu massiven Protesten gegen Rechtsextremismus - auch daran erinnert die neue Ausstellung. © picture alliance / AP / Karsten Thielker

Kaumkötter, Jürgen; Jaedicke, Thomas · 29. Mai 2023, 12:15 Uhr

Zum Gedenken an den rassistischen Brandanschlag in Solingen vor 30 Jahren erinnert eine neu eröffnete Ausstellung im Museum der Stadt an die Familie Genç, die damals fünf Angehörige verlor. Ihre Geschichte wird dort über 80 Jahre chronologisch nacherzählt.