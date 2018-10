"1968 im Sport" Als der Sport politisch wurde

Christian Becker im Gespräch mit Jörg Degenhardt

Tommie Smith (Mitte) and John Carlos (rechts) bei der Siegerehrung der 200-Meterläufer 1968 in Mexiko-City: Der Gold- und der Silbermedaillengwinner heben die Faust als "Black Power"-Geste für die Bürgerrechte der Schwarzen. (picture-alliance / United Archives/TopFoto)

Olympische Spiele in Mexiko 1968: Unvergessen sind die Black-Power-Gesten der beiden 200-Meter-Läufer Tommie Smith und John Carlos. In diesem Jahr begann aber aber auch die Ära des Frauen-Profi-Sports, sagt der Autor Christian Becker.

1968 im Sport – das sind Jahrhundertsprünge und die erhobene schwarze Faust des Black Power bei den Olympischen Spielen in Mexiko. Das Politische dieses Sport-Jahres erschöpfe sich aber nicht in den Black-Power-Gesten der beiden 200-Meter-Läufer Tommie Smith und John Carlos während der Siegerehrung zum 200-Meter-Lauf der Herren, sagt der Autor Christian Becker.

"Die Fragen, die die 68er umtrieben, haben sich auf gewisse Weise auch im Sport niedergeschlagen", betont er. Teilnehmer der Olympischen Spiele 1968 in Mexiko-City hätten in Interviews unisono berichtet, "dass 68 für sie der Startpunkt einer politischen Bewusstseinswerdung gewesen ist", so Becker.

'68 änderte den Freizeitsport

Auch bei deutschen Sportlern sei das Bewusstsein gewachsen, dass sie sich in einem öffentlichen Raum bewegen und dadurch eine hervorgehobene Position auch jenseits der eigenen Karriereinteressen haben. Vor allem im Freizeitsport habe das Jahr 1968 Spuren hinterlassen:

"Vereinssport lebt von der Freiwilligkeit, lebt von der Teilhabe, von flachen Hierarchien. Von daher waren dort Maxime, die vielleicht anderswo in der Gesellschaft erst viel später beherzigt wurden, sehr viel früher rangekommen."

Sehr deutlich sei der Nachhall aber im Hinblick auf die Teilhabe von Frauen am Profisport, wie Becker erläutert:

"'68 war der Anteil der Frauen in den Vereinen bei 20 Prozent, und die Teilnehmerinnen machten bei den Olympischen Spielen in Mexiko 16 Prozent aus. Und heute gibt es keine Sportart und keine Disziplin mehr, die bei den Olympischen Spielen ausschließlich den Männern vorbehalten wäre."

"1968 im Sport: Eine historische Bilderreise"

Hrsg. von Christian Becker, Margret Beck und Brigitte Berendonk

Arete Verlag 2018

128 Seiten, 18 Euro

Weitere Audiobeiträge:

68 und der Sport - Medaillen für Dubcek - Historiker C. Becker