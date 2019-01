1919 - Jahrgang der Jazz-Größen Wie Nat King Cole Musikgeschichte schrieb

Stephan Wuthe im Gespräch mit Mascha Drost

Stilprägend: Nat King Cole (vorne am Piano) mit Wesley Prince und Oscar Moore 1946 in New York City. (imago stock&people)

1919 war ein gutes Jahr für den Jazz - denn es war das Geburtsjahr von Größen wie Nat King Cole, Mercer Ellington oder Lennie Tristano. Wie sie den Stil nachfolgender Musikergenerationen prägten, erklärt Jazz-Experte Stephan Wuthe.

2019 wird das Jubiläumsjahr großer Jazzlegenden - stilprägende Größen wie Nat King Cole, Mercer Ellington, Anita O'Day, Babs Gonzales oder Lennie Tristano wurden vor 100 Jahren geboren. Wäre der Jahrgang 1919 ein Wein, er würde wohl die Geschmacksknospen explodieren lassen: Spritzig, aber nie süßlich, mit innovativen Noten, elegant-trocken und cool im Abgang.

Im Gespräch mit dem Swing-DJ und Journalisten Stephan Wuthe nehmen wir die großen Jazzmusiker in den Blick: Was machte das Stilprägende von Nat King Cole aus und welche Rolle spielte das Label Capitol Records für ihn und andere Musiker?

Die 1919er waren es auch, die besonders wichtig für den späteren Cool Jazz waren und in den Zeiten von Rassentrennung und beginnender Bürgerrechtsbewegung in den USA eine deutliche politische Dimension in die Musik und auf die Bühne brachten.

(mkn)