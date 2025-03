In einem Konzert der Berliner Philharmoniker im Juni 2009 konnte der 84-jährige Boulez nochmals aus dem Vollen schöpfen. Der Abend hatte durchaus den Charakter eines Vermächtnisses. In der ersten Hälfte stand die „Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta“ von Béla Bartók auf dem Programm, gefolgt vom Klavierkonzert für die linke Hand von Maurice Ravel. Als Solist trat hier Pierre-Laurent Aimard in Erscheinung, der die ersten Schritte seiner Laufbahn einst an der Seite des bereits berühmten Boulez getätigt hatte. Der Abend gipfelte in den „Notations“ für großes Orchester aus Boulez‘ eigener Werkstatt.